W ramach letniego repertuaru dla dzieci w Kinie Port seans: „Niezgaszalni”.

„Niezgaszalni” – o czym jest ta historia?

„Niezgaszalni” w reżyserii Theodora Ty i Laurenta Zeitouna to film animowany dla dzieci z 2022 roku. Jest to urocza i wzruszająca historia o dziewczynce o imieniu Georgia, która od najmłodszych lat marzy tylko o jednym – aby zostać strażakiem, tak jak jej tata. Niestety rzeczywistość i świat w którym żyje Georgia, jest miejscem w którym kobieca rola zawodowa, sprowadzała się do wykonywania kobiecych zawodów i nie do pomyślenia wówczas było, aby kobieta mogła zostać strażakiem. Sytuacja zmieniła się dopiero wtedy, kiedy tajemniczy sprawca zaczyna podpalać budynki na Broadwayu, a strażacy z Nowego Jorku jeden po drugim znikają w tajemniczych okolicznościach. W związku ze zniknięciami tata dziewczynki został w trybie natychmiastowym przywrócony do służby a jego zadaniem jest przeprowadzenie śledztwa w tej sprawie i znalezienie domniemanego podpalacza. Georgia nie wahając się długo, stwierdza, że to idealna okazja aby móc zaprezentować swoje umiejętności i w przebraniu chłopaka o imieniu – Joe, wybiera wstępuje w szeregi strażaków, tym samym spełniając swoje marzenie. Tak zaczyna się jej niezwykła przygoda, ale i zacięta walka z czasem, w której stawką jest nie tylko realizacja marzeń, ale też bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców miasta.