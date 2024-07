W restauracji AiOLI w Gdańsku, odbędzie się spotkanie z Mikołajem Roznerskim!

Kawa ROZNER od początku do końca jest projektem w który Mikołaj Roznerski zaangażował się całym swoim sercem. To zaangażowanie można odczuć w wyjątkowym smaku. Czarna Arabica, z pieczołowicie dobranymi ziarnami ze słonecznej Brazylii – uzależnia zapachem i smakiem czekolady w towarzystwie karmelu, natomiast Etiopska Arabica ROZNER lekko i subtelnie orzeźwia nutą owocową. Od początku do końca jest produktem polskim, wypalana w Polsce przez firmę – Praska Kawy Palarnia. Dotychczas kawa ROZNER dostępna była w: Warszawie, Darłowie czy Mrzeżynie, gdzie została przyjęta z entuzjazmem i chwalona wysoką dozą smaku i niebiańskiego aromatu. Od 1 sierpnia będzie również dostępna w restauracji AiOLI w Gdańsku.

Mikołaj Roznerski - początki

Mikołaj Roznerski to polski aktor filmowy, serialowy, teatralny, a także prezenter telewizyjny.

Urodzony we Wrocławiu 6 grudnia 1983 roku. Jego miłość do teatru zaczęła się już w wieku 16 lat, kiedy uczęszczając do liceum, zapisał się do kółka teatralnego i to podczas swojej gry aktorskiej pełnej pasji, zwrócił uwagę nauczycieli jako uczeń z ogromnym talentem do gry aktorskiej. Przez rok uczęszczał do Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy SkiBA, gdzie poznał reżysera teatralnego, dramaturga, scenografa i aktora – Sebastiana Majewskiego, który niemalże natychmiast poznał się na ogromnym talencie Mikołaja Roznerskiego. Łącznie z grupą teatru offowego „Scena Witkacego”, wziął udział w około 15 widowiskach teatralnych. Ukończył studia na Wydziale Teatralnym Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze. W 2007 roku dostał swój pierwszy Teatralny angaż w teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie.