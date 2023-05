W słońcu i w deszczu turniej o Puchar Tymbarku w Gdańsku. Przy Traugutta wojewódzki finał z udziałem drużyn do 12 lat

- Chłopcy wygrali etap powiatowy i przyjechaliśmy na finał wojewódzki, żeby przekonać się, jak to jest na takim turnieju. Wynik nie jest ważny. Chłopcy mają się cieszyć grą, bo to jest najważniejsze. Z tą grupą graliśmy już w ubiegłych latach, a teraz jest to dla nich ostatnia szansa, bo są już w kategorii U-12. W szkole stawiamy na piłkę nożną, ale chłopcy są sprawni fizycznie, więc jeżdżą także na inne zawody - przyznał Krystian Jocz z Akademii Piłkarskiej Orzełki.

- W finałach wojewódzkich poziom jest bardzo różny, ale to nie zwalnia chłopaków z tego, czego są nauczani. A jest to gra pod presją, jeden na jednego i zachowania po odbiorze piłki. Dla nich to też nagroda, bo mogą zagrać na głównej płycie stadionu. Chłopcy w każdym turnieju i w każdych rozgrywkach wychodzą po to, aby wygrać. To sprawa jasna i oczywista. My, jako trenerzy mamy swoje cele pośrednie, które przekazujemy w treningu. Mamy wielu chłopców z dużym potencjałem, patrząc pod kątem umiejętności indywidualnych. Jako drużyna to nas na razie nie interesuje, bo to zbyt młoda kategoria. Oby wszystko potoczyło się dobrze i grali w piłkę - powiedział Grzegorz Grzegorczyk, trener z SP 5 Gdańsk.