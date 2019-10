W sobotę gdańszczanie posadzą tulipany w mieście

Na początku października udekorowaliśmy Gdańsk dyniami, a także innymi pomarańczowymi akcentami, podkreślając nadejście jesieni - mówi na gdansk.pl Magdalena Kiljan, rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. - Ale myślimy już o przyszłorocznej wiośnie, kiedy przyroda ponownie rozkwitnie pełnią barw i zapachów. By móc za kilka miesięcy cieszyć się kolorowymi kwiatami, które zdobić będą gdańskie trawniki i zieleńce, do prac przystępujemy już teraz. Zachęcamy wszystkich do tego samego.