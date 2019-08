W sobotę i niedzielę frezowanie szyn na ul. Nowe Ogrody i Kartuskiej. Zmiany w ruchu

Co daje frezowanie szyn?

Prace, jakie zostaną przeprowadzone na torowisku na ul. Długie Ogrody i Kartuskiej (na odcinku od ul. 3 Maja do pętli Siedlce), będą polegały na frezowaniu powierzchni tocznej oraz bocznej główki szyny. Dzięki frezowaniu usunięte zostaną wady powierzchniowe z główki. W konsekwencji zmniejszony zostanie hałas, który powstaje na styku koła tramwajowego z szyną, a także ograniczone zostaną drgania - podaje Magdalena Kiljan, rzecznik prasowy Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

W dalszej perspektywie operacja frezowania szyn pozwala na zminimalizowanie zużycia przytwierdzeń, podkładów i podsypki torów poprzez redukcję drgań powstających w kontakcie koła z szyną.

Ograniczenia w ruchu. Wstrzymany ruch tramwajowy

Roboty na torowisku na ul. Nowe Ogrody i Kartuskiej prowadzone będą od piątku 23 sierpnia od godz. 23:30 do poniedziałku rano do godz. 4:30. W związku z tym w sobotę oraz niedzielę 24 i 25 sierpnia zostanie wstrzymany ruch tramwajów na wspomnianym odcinku w kierunku od centrum Gdańska do dzielnicy Piecki-Migowo.