W sobotę inauguracja sezonu w eWinner 1. lidze żużlowej. Prezes Wybrzeża Tadeusz Zdunek: Nie chcemy wywierać niepotrzebnej presji

Jeszcze przed startem sezonu zostaliście osłabieni i wystartujecie bez swojego lidera Wiktora Kułakowa.

Cały czas porównuję żużel do skoków narciarskich. Jednego roku zawodnik jedzie lepiej, drugiego gorzej, natomiast oczywiście zgadzam się, że jest to pewien problem.

Macie z nim stały kontakt? Jak on sobie radzi w zaistniałej sytuacji?

Poczynił spore inwestycje. Kupił nowy samochód, mnóstwo sprzętu, a musi siedzieć w domu. To dla niego duży problem, bo raty trzeba spłacać, a bez jazdy nie będzie zarabiał. Zatrudniliśmy w klubie jednego z jego mechaników, drugi mechanik również znalazł pracę, więc choć trochę odciążyliśmy go finansowo.

Menedżer Eryk Jóźwiak ubolewał nad faktem, że nie możecie wzmocnić obecnie drużyny. Wspominał, że nikt nie odda wam zawodnika przed pierwszą kolejką.

Jest to dla nas utrudnienie. Przede wszystkim na rynku brakuje wartościowych zawodników. A jeśli już znajdziemy kogoś konkretnego, to żądania klubów są zbyt wysokie. Trudno im się dziwić. Chcą wykorzystać sytuację i trochę zarobić czyimś kosztem.