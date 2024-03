W stoczni Remontowa Shipbuilding położono stępkę pod budowę piątego niszczyciela min typu Kormoran II

Stępka pod budowę niszczyciela min

Siewiera przypomniał, że kilka lat temu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego powstała Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP.

- Dziś z dumą mogę powiedzieć, że ogłoszona przez prezydenta, zwierzchnika sił zbrojnych, inicjacja prac nad nową strategią bezpieczeństwa narodowego, w trakcie obchodów 25 rocznicy wstąpienia Polski do NATO, to praca, która rozpoczęła się dziś intensywnie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Rekomendacje do tej strategii w najbliższym czasie ujrzą światło dzienne i zostaną skierowane przez głowę państwa do rządu, do Prezesa Rady Ministrów – zaznaczył.

Dodał, że bezpieczeństwo morskie w strategii bezpieczeństwa narodowego będzie uwzględnione w sposób szczególny.