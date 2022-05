W Szkole Podstawowej nr 57 w Gdańsku uczy się 170 uczniów z Ukrainy. Minister Przemysław Czarnek: "To wzór do naśladowania w całej Polsce"

- Znajdujemy się w Szkole Podstawowej nr 57 w Gdańsku, w której na 370 uczniów połowę stanowią Ukraińcy - mówił minister Przemysław Czarnek. - To nie jest nowość dla tego miejsca, po 24 lutego 2022 roku przybyło 70 uczniów, natomiast 100 uczyło się już w tej szkole wcześniej, gdyż wraz z rodzicami przed laty przyjechali właśnie do Gdańska. To wyjątkowe miejsce w Polsce, wyjątkowa szkoła, gdzie ta integracja polsko-ukraińska i współpraca młodzieży jest na najwyższym poziomie. Można powiedzieć, że gdańska szkoła jest wzorem do naśladowania dla wszystkich szkół w Polsce.

Minister edukacji i nauki dodał, że w Polsce przebywa obecnie ok. 200 tysięcy dzieci z Ukrainy, z czego ok. 140 tysięcy to uczniowie szkół podstawowych, ok. 40 tysięcy uczęszcza do przedszkoli i żłobków, zaś ok. 20 tysięcy to uczniowie szkół ponadpodstawowych.