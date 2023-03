W ten weekend zmiana czasu z zimowego na letni. Jak przestawiamy zegarki? To ostatnia taka zmiana?

Zmiana czasu z zimowego na letni 2023. Zegarki przestawiamy z soboty na niedzielę

Zmiana czasu z zimowego na letni oznacza, że będziemy spać o godzinę krócej . W najbliższy weekend, w nocy z 25 na 26 marca przestawimy wówczas wskazówki zegara z godziny 2:00 na godzinę 3:00 . Jednak przyzwyczajenie do nowego czasu może także nastręczać problemów natury zdrowotnej.

Zanim organizm odnajdzie się w ;nowej rzeczywistości, co zwykle zajmuje około tygodnia, pojawić się mogą:

Zmiana czasu z zimowego na letni. Jak rozliczyć dodatkową godzinę pracy?

Zmiana czasu jest także wyzwaniem dla pracodawców, ponieważ nagle pojawia się jedna dodatkowa godzina czasu pracy . Co na ten temat mówią przepisy? Pracodawca musi wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za taką ilość godzin, jaką był zobowiązany przepracować w danym okresie rozliczeniowym. Zmiana czasu nie następuje bowiem z winy pracownika, a z powodu odgórnych przepisów.

Jeszcze w 2019 roku Parlament Europejski przyjął regulację, że ostatnia zmiana czasu z letniego na zimowy miała mieć miejsce 25 października 2020 roku, a czasem, jaki miał pozostać z nami na stałe, miał być czas letni. Takie wydarzenia jak pandemia koronawirusa spowodowały jednak, że zapowiadane zmiany nie zostały wdrożone. Równocześnie do Sejmu trafił projekt ustawy, który zakłada zawieszenie zmian czasu. Inicjatywa posłów Koalicji Polskiej trafiła do sejmowej zamrażarki.

– Tym samym wszystkie kraje członkowskie, przy odstąpieniu od dwukrotnych w ciągu roku zmian czasu, musiałyby mieć czas konieczny na wypracowanie stanowiska co do tego, jaki czas powinien obowiązywać w danym kraju w powiązaniu z tym, jaki czas będzie obowiązywał w danym regionie UE – tłumaczyła. Jednocześnie nie ukrywała, że „jest to zadanie niezwykle trudne, bowiem tak jak w Polsce, tak i w innych krajach UE są zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy przejścia na czas letni lub czas zimowy”.