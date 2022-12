W Trójmieście odnotowano największe upusty na cenach mieszkań. Jak wygląda sytuacja w innych miastach Polski?

Analitycy CBRE porównali dane dotyczące sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Ceny ofertowe mieszkań, wskazane przez Rednet Consulting, zestawiono z cenami transakcyjnymi, które co kwartał podaje NBP. Z analiz wynika, że w Warszawie w trzecim kwartale 2022 r. cena ofertowa mieszkań sprzedanych to 13 286 zł za mkw., a ceny transakcyjne NBP są na poziomie 12 742 zł za mkw. A to oznacza, że upusty wynoszą 4,1 proc. Autorzy opracowania informują, że deweloperzy już wcześniej proponowali nabywcom upusty. Na największe mogli liczyć kupujący, którzy podpisywali umowy, podczas pierwszego lockdownu. Upusty cenowe wynosiły wówczas średnio 9 proc.