W Trójmieście pojawi się alternatywa dla Arki i Lechii? Sopot zaczyna stawiać na piłkę nożną

- Z początkiem marca 2023 roku stowarzyszenie przeszło gruntowne zmiany – mówi Mariusz Putrycz, wiceprezes PDP Ogniwa. - Postanowiliśmy spróbować przełożyć swoje doświadczenie w biznesie na sport, tym bardziej, że chcemy to robić u siebie, dla siebie i dla wszystkich mieszkańców Sopotu.

W skład zarządu weszli Marcin Krakowski – prezes, Mariusz Putrycz – wiceprezes oraz Paweł Galuhn, który został członkiem zarządu klubu.

- Jesteśmy osobami, które od jakiegoś czasu aktywnie uczestniczyły w życiu klubu i jako obserwatorzy widzieliśmy duży potencjał do rozwoju – dodaje Mariusz Putrycz. - Dla mnie PDP Ogniwo to wielki sentyment. Wychowałem się ulicę dalej i od dziecka obserwowałem, co działo się wówczas w KP Sopot.