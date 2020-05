W tych dzielnicach Gdańska nalepiej mieszka się rodzinom z dziećmi. To 10 dzielnic najlepszych dla najmłodszych! Ranking Otodom

Po raz drugi w historii serwis Otodom postanowił sprawdzić, co mieszkańcy największych polskich miast sądzą o regionie, w którym mieszkają. Rozważaniom poddano dostosowanie rejonu do potrzeb edukacyjnych i rozrywkowych dzieci.

Mieszkańcy Gdańska usatysfakcjonowani ofertą szkolną i rozrywkową dla dzieci

Dobra placówka edukacyjna nieopodal domu to marzenie każdego rodzica. Gdyby dodać do tego basen, kółko sportowe, park, plac zabaw i muzeum to śmiało można porównać to do wygrania losu na loterii. W której dzielnicy Gdańska panują najlepsze warunki do wychowywania dzieci? Odpowiedzi na to pytanie postanowił udzielić portal Otodom, pytając mieszkańców miasta, co sądzą o dostosowaniu poszczególnych dzielnic do potrzeb najmłodszych.

Z informacji udostępnionych przez serwis wynika, że oferta szkolna i rozrywkowa dla dzieci w Gdańsku satysfakcjonuje mieszkańców miasta. Co istotne, w drugiej edycji rankingu aż osiem dzielnic otrzymało w tej kategorii wynik na poziomie wyższym niż 4 punkty w 5-stopniowej skali. Najlepiej oceniono Żabiankę, najsłabiej - Rudniki.