W tych miejscach noclegi kosztują nawet 11 zł. Poznajcie kraje idealne na długie wakacje pod palmami – tam nie zrujnujecie budżetu

CC BY 2.0 Ceny noclegów w Tajlandii są tak niskie, że ciężko w to uwierzyć. Za nocleg w hostelu (w pokoju wieloosobowym) w mniej popularnych lokalizacjach, takich jak np. Chiang Mai, zapłacimy od... 11 zł. Podobnie jest na wyspie Ko Phayam. Za podobne warunki niewiele więcej zapłacimy w stolicy kraju – Bangkoku. Doba w hostelu to wydatek rzędu ok. 20 zł, a na obleganej przez turystów wyspie Phuket zapłacimy od 30 do 40 zł za noc.

Flickr.com / Annika Thielemann / CC BY 2.0