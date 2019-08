W tych zawodach trzeba rąk do pracy!

Zawody deficytowe to te, w których brakuje pracowników. Jednak to, że zmniejsza się liczba osób chętnych i gotowych do podjęcia pracy w którymś z tym zawodów, zwykle nie bierze się znikąd. Z zawodami deficytowymi zwykle wiążą się konkretne wady, które przesądzają o tym, że ludzie nie chcą ich wykonywać. Niechętnie podejmujemy pracę w zawodach, w których możemy liczyć jedynie na niskie wynagrodzenie, a warunki zatrudnienia nie są szczególnie atrakcyjne. Podobnie też zniechęcają nas warunki pracy, które są trudne, a nierzadko wręcz szkodliwe dla zdrowia. Coraz częściej też zwracamy uwagę na to, gdzie znajduje się zakład pracy, dlatego zniechęca nas konieczność dalszych dojazdów. Oprócz przyczyn leżących niejako po stronie pracodawcy, niektóre zawody deficytowe są takie dlatego, że do ich wykonywania potrzebne są konkretne umiejętności, których często nam brakuje albo niezbędne jest posiadanie uprawnień, których nierzadko nie posiadamy albo straciły swoją ważność.

Zawody deficytowe, chociaż pracowników nie brak

Niekoniecznie jest tak, że nie ma osób, które poszukują pracy, a ich wyuczonym zawodem jest jeden z tych określanych jako deficytowy. W wielu przypadkach jest wprost przeciwnie, jednak problemem są niewystarczające kwalifikacje, a bardzo często – brak znajomości języków obcych. Z drugiej strony mimo że zawody deficytowe są często tymi, które są niezbędne na co dzień, pracodawcy nie kwapią się, by zachęcić osoby poszukujące pracy do aplikowania, a osoby uczące się – do nauki danego zawodu. W wielu przypadkach proponowane wynagrodzenia są niskie, co może tłumaczyć, dlaczego w tylu zawodach brakuje rąk do pracy.

