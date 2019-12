W tym roku wyremontowano 12 kilometrów chodników na terenie Gdańska. To więcej niż przed rokiem

W 2019 roku zmodernizowano także ciągi piesze w Oliwie. Na ul. Polanki, od ul. Stary Rynek Oliwski do ul. Derdowskiego przebudowano chodniki po obu stronach drogi. Ponadto na ul. Wita Stwosza wyremontowane zostały płyty na odcinku od Obrońców Westerplatte do Orkana . Na ul. Poznańskiej modernizacja chodników była połączona z budową sieci wodociągowych. Remonty przeszły także odcinki ul. Orkana i ul. Łukasiewicza . Z końcem października zakończyły się również prace na ul. Radosnej w Sobieszewie i na ul. Wesołej na Siedlcach.

W ramach programu "Modernizacji i budowy chodników na terenie Gdańska" , nowe chodniki zyskali mieszkańcy m.in. ul. Żuławskiej , gdzie zmodernizowano około 270 metrów płyt chodnikowych, od skrzyżowania z ul. z ul. Przyjemną do ulicy Smętnej . Prace przeprowadzono także na ul. Przybrzeżnej, od kładki nad kanałem do przejazdu kolejowego . Fragment ten liczy niemal 950 metrów.

Gdański program chodnikowy jest realizowany od 2014 roku. W 2017 roku w Gdańsku wyremontowano chodniki o łącznej długości 10 km. W tym czasie wymieniono nawierzchnię m.in. na Wajdeloty i Białej we Wrzeszczu czy na ul. Wilków Morskich w Nowym Porcie . W 2016 roku modernizację przeszły ciągi piesze o długości 13,5 km. Rok wcześniej przeprowadzono remonty chodników na łącznym odcinku 17,5 km. W 2014 roku przebudowano ok. 22 km płyt chodnikowych.

W 2018 roku na poprawę stanu chodników wydano niemal 16 mln zł . Wówczas chodniki wyremontowano również przy 19 ulicach. Łączna długości zmodernizowanych chodników wyniosła wtedy ok. 6,1 km, a wszystkie koszty 15,93 mln zł. Chodniki wyremontowano m.in. na ul. Subisława, Czajkowskiego, Cieszyńskiego czy Obrońców Wybrzeża.

Typowaniem ulic przeznaczonych do remontu chodników zajmuje się GZDiZ w Gdańsku. Ulice do programu wybierane są na podstawie liczby mieszkańców, dostępu do placówek publicznych, interwencji mieszkańców i prezydenta.

