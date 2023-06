W zabawkach siostry ukryła półtora kilograma amfetaminy i mefedronu

17-latka posiadała amfetaminę i mefedron

Wejherowscy kryminalni we współpracy z funkcjonariuszem Krajowej Administracji Skarbowej z Gdyni i z Lolą – psem do wykrywania narkotyków, prowadzili działania związane ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej. W ich trakcie zatrzymali w Wejherowie 17-latkę - podała we wtorek rzeczniczka wejherowskiej policji asp. sztab. Anetta Potrykus.

Do przeszukania mieszkania kobiety i jej zatrzymania doszło w ubiegły piątek.

W mieszkaniu 17-latki, na szafce pomiędzy zabawkami jej młodszej siostry w zapinanej torbie, policjanci znaleźli około kilograma amfetaminy oraz pół kilograma mefedronu - relacjonowała Potrykus.

Wyjaśniła, że kobieta została doprowadzona do wejherowskiej komendy i usłyszała zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek 26 czerwca sąd zastosował tymczasowy areszt wobec podejrzanej.

