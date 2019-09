Wakacje 2019. Najpopularniejsze kierunki wakacyjnych podróży Polaków. Gdzie najchętniej podróżujemy? Ile wydajemy na wakacje? [raport]

Które kierunki podróży były najpopularniejsze? Ile średnio Polacy wydali na wakacje? Serwis Travelplanet.pl podsumował sezon wakacji szkolnych - od 20 czerwca do 31 sierpnia. Pod uwagę wzięto rezerwacje do 26 sierpnia. Co wynika z raportu?

Wyjazdy z biurem droższe Z analizy danych rezerwacyjnych wynika, że wyjazdy z biurami podróży były tak samo popularne jak w zeszłym roku, mimo że wyraźnie droższe niż ubiegłoroczne. Przeciętnie kosztowały one ok. 2540 zł. W letnim sezonie 2018 wyniosły one ok. 2330 zł. Oznacza to wzrost o niemal 11 proc. Kolejny rok z rzędu biurom podróży ubywa jednak małych klientów. "Po bardzo dużym wzroście wyjazdów dzieci na wakacje z biurami podróży w pierwszym roku obowiązywania programu Rodzina + ten odsetek spada obecnie grubo ponad 2 punkty procentowe w porównaniu do zeszłorocznych wakacji. W tym roku rodzice najchętniej zabierali je do Turcji, ale i w tym wypadku spadek jest ogromny, bo aż o prawie 10 pp." - czytamy w raporcie. Rekord wypoczynku all inclusive Z analizy wynika, że w tym roku padł kolejny rekord wypoczynku all inclusive. Ponad czterech na pięciu turystów (82 proc.) wypoczywających z biurami podróży zdecydowało się na taki standard wyżywienia. Jeszcze wyższe było zainteresowanie wypoczynkiem w hotelach najwyższej klasy. Obiekty 5 gwiazdkowe zarezerwowało ponad 23 proc. klientów. Podczas ubiegłorocznych wakacji w ten sposób wypoczywało odpowiednio niemal 80 proc. (all inclusive) i 19 proc. (hotele 5*)

"To efekt wzrostu popularności Turcji, gdzie taki standard był w cenie wypoczynku w Europie w obiektach 4*. Z kolei w takim samym stopniu, o ponad 4 punkty procentowe, spadła popularność hoteli 3*." -czytamy. Najpopularniejsze kierunki Twórcy raportu informują, że mimo znacznej przewagi we wczesnych rezerwacjach, Turcji nie udało się zdetronizować Grecji. To wciąż najpopularniejszy kierunek na wakacje z biurami podróży, choć widać że zaliczył on bardzo mocny spadek – blisko 7 punktów procentowych. W nawiasach miejsca w poprzednim sezonie

"Na pewno jednym z powodów jest największy wzrost średniego kosztu wakacji w Grecji, o ponad 350 zł, podczas gdy w Turcji wzrost był przeszło połowę mniejszy, bo niecałe 160 zł." - czytamy. Bułgaria utrzymała trzecie miejsce odnotowując drugi, po Turcji wzrost popularności i renomę kierunku, w którym wakacje w bardzo dobrym standardzie spędza się nie wydając więcej niż 2 tys. zł na osobę. O dwa oczka wspięła się Tunezja, również jeden z tańszych wakacyjnych kierunków, choć wzrost kosztu wakacji w tym kraju, o blisko 260 zł na osobę znacznie przewyższa średni wzrost. Na 7. miejsce (spadek o jedną pozycję) powędrowała Albania, też jeden z kierunków, gdzie na wakacje w dobrym standardzie leci się za nieco ponad 2000 zł.

"Spadek w rankingu popularności tego odkrytego kilka sezonów temu kraju to konsekwencja powrotu turystów właśnie do Tunezji, która do 2015 roku (zamachy terrorystyczne w tym kraju) miała utrwaloną pozycję w Wielkiej Piątce." - czytamy w raporcie.