Wakacje 2020: Te kraje otwierają się na turystów

Wakacje 2020 mogą być inne, niż dotychczas, ale wcale nie muszą. O odmrażaniu turystyki mówi się coraz śmielej, mimo tego, że koronawirus nie odpuścił. Czy to oznacza, że wcale nie jesteśmy skazani na wakacje w kraju? To zależy od współpracy między krajami i jakie przyjmą obostrzenia. Część Polaków wcale nie ma zamiaru rezygnować z zagraniczych wojaży. Pamiętać jednak należy o pandemii koronawirusa i o tym, że COVID-19 z nami zostanie.

Wakacje 2020 w dobie koronawirusa. Turystyka wróci do gry? Wszyscy z utęsknieniem czekamy na wakacje, kiedy w końcu będzie można wziąć głęboki oddech od codziennego życia. Jednak czy wakacje w czasie pandemii koronawirusa to dobry pomysł? Pytań jest o wiele więcej, bo czy wyjazd na wakacje będzie możliwy również poza granice naszego kraju?

Kraje, które są popularnymi kierunkami turystycznymi stopniowo zaczynają znosić restrykcje i planują otwarcie swoich granic oraz przyjęcie turystów. Być może już od drugiej połowy czerwca będziemy mogli wybrać się do krajów Europy. I mimo że politycy zachęcają nas do tego, żeby tegoroczne wakacje spędzić w kraju, to wielu Polaków ma w planach spędzić urlop na pięknych zagranicznych plażach.

Trzeba jednak pamiętać, że mimo znoszenia restrykcji przez kraje, nadal będą obowiązywały pewne ograniczenia i obostrzenia, do których trzeba będzie się stosować ze względów bezpieczeństwa - bo miejmy na uwadze, że pandemia koronawirusa nie wygasła i nadal istnieje ryzyko zakażenia się COVID-19.

Podróże a koronawirus. Co mówi UE i Komisja Europejska? Według oficjalnych zaleceń, jakie wydała Komisja Europejska każdy kraj, który należy do Wspólnoty będzie samodzielnie decydował o tym, czy w te wakacje zezwoli na przyjazd turystów z zagranicy. Aby kraje Wspólnoty mogły przyjmować turystów muszą przede wszystkim podjąć decyzję o otwarciu swoich granic oraz o zlikwidowaniu obowiązki poddania się kwarantannie na okres 14 dni. Chyba nikt z nas nie wyobraża sobie sytuacji, w której wybiera się na urlop zagranicą i musi spędzić w danym kraju 14 pierwszych dni na przymusowej kwarantannie.

Wiadomym jest, że bezpieczeństwo podczas podróży, w trakcie podróżowania i podczas powrotu do domu – jest priorytetem. Dlatego też Komisja Europejska wydała szereg wytycznych dla wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej. Wytyczne dotyczą zarówno podróżujących, jak i przedsiębiorstw turystycznych. Będą one obowiązywać:

rządy krajowe,

mniejsze hotele i pensjonaty,

międzynarodowe koncerny oraz globalne przedsiębiorstwa,

platformy internetowe, które działają na zasadach AirBnB.

Jak czytamy na łamach gazeta.pl w tym temacie wypowiedziała się sama komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides: Jesteśmy świadomi, jak wielu Europejczyków czeka na nadejście lata i wakacyjne podróże. Ich ogromne wyrzeczenia w ciągu ostatnich miesięcy sprawiają, że obecnie możliwe jest bardzo ostrożne i stopniowe otwieranie sektora. Dopóki jednak wirus wciąż krąży między nami, znoszenie ograniczeń i turystyka nie będą wolne od ryzyka. Musimy zachować czujność, ograniczyć kontakty personalne i stosować rygorystyczne środki ostrożności w zakresie zdrowia w całym ekosystemie turystycznym i transportowym, aby w jak największym stopniu zapobiec wystąpieniu nowych ognisk choroby. Nie pozwolimy, by nasze wysiłki poszły na marne. - mówi Kyriakides.

15 maja Komisja Europejska wydała specjalne wskazówki dla podróżnych i przedsiębiorstw.

Podróże 2020 czas start? Od kiedy?

Jak podaje Komisja Europejska w swoich wytycznych: W miarę znoszenia ograniczeń wewnątrz kraju organy krajowe powinny również stopniowo znosić ograniczenia na granicach. W przypadku gdy nie jest możliwe całkowite usunięcie kontroli, powinny być one przynajmniej częściowo rozluźnione w odpowiednio ukierunkowany sposób. Organy krajowe powinny przekazywać obywatelom pełne, jasne i aktualne informacje.

Wytyczne dotyczące podróżowania podane przez KE są bardzo konkretne: Rezerwacja biletu pasażerowie w miarę możliwości powinni zarezerwować bilet online w celu zmniejszenia tłoku, np. przy automatach biletowych,

przewoźnicy mogą doradzać za pośrednictwem swoich stron internetowych, jak uniknąć godzin szczytu i odpowiednio zaplanować podróż. Rozpoczęcie podróży pasażerowie o ile to możliwe, powinni zgłaszać się do odprawy z wyprzedzeniem i drogą elektroniczną, jeśli przewoźnik tak radzi, należy przyjeżdżać na dworzec, lotnisko lub do portu wcześniej i zawsze przestrzegać zasad utrzymywania dystansu fizycznego (1,5–2 m), na dworcu, w porcie lub na lotnisku może być konieczne noszenie maski,

stacje, porty, lotniska - powinny zapewnić regularne sprzątanie i dezynfekcję, powinny udostępniać płyn do dezynfekcji rąk mogą usuwać stoliki i ławki w celu uniknięcia tłoku powinny zapewniać dystans między pasażerami w punktach odprawy bagażu, w punktach kontroli bezpieczeństwa i kontroli granicznej oraz podczas wchodzenia na pokład.

Podczas podróży pasażerowie mogą być zobowiązani lub zachęcani do noszenia masek mogą być oddzieleni od siebie, zwłaszcza jeśli podróżują samotnie mogą być proszeni o wsiadanie przez tylne drzwi, by chronić samych siebie i kierowcę; na pokładzie mogą nie mieć możliwości zakupu, m.in. żywności i napojów – chodzi o unikanie kontaktu bezpośredniego,

Przyjazd do hotelu należy przestrzegać zasad zachowania bezpiecznej odległości : we wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeniach hotelu należy zachować odległość 1,5–2 m od innych osób,

: we wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeniach hotelu należy zachować odległość 1,5–2 m od innych osób, kichając lub kaszląc, zasłoń nos lub usta chusteczką higieniczną, jeśli nie masz chusteczki, kichaj w łokieć higiena rąk: myj ręce mydłem, używaj ręczników jednorazowych lub automatycznych suszarek do rąk oraz płynu do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu; noś maskę.

Koniec podróży

należy pamiętać o zachowaniu odległości przy odbiorze bagażu, jeżeli inny pasażer zostanie zdiagnozowany na obecność koronawirusa wkrótce po podróży, możliwe że odpowiednie służby skontaktują się z Tobą i zostaną zastosowane środki ostrzegawcze i zmniejszające ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa,

może się to odbywać za pośrednictwem aplikacji mobilnych, których stosowanie jest dobrowolne i które zapewniają najwyższy stopień ochrony danych osobowych. Odwołana podróż pasażerowie mają prawo do zwrotu kosztów biletu lub do otrzymania alternatywnej oferty mogą zgodzić się na przyjęcie bonów oferowanych przez przewoźnika,

przewoźnicy powinni zagwarantować ubezpieczenie bonów na wypadek niewypłacalności powinni zadbać o atrakcyjność bonów, np. ich ważność przez 12 miesięcy od daty wydania możliwość ich wykorzystania na tej samej trasie i na tych samych warunkach możliwość ich wykorzystania do nowych rezerwacji i przeniesienia ich na inne osoby bez dodatkowych kosztów.

Szumowski: Wakacje w kraju można rezerwować Na łamach Super Expresu minister zdrowia Łukasz Szumowski stwierdził, że można rezerwować rodzinne wakacje w kraju. Szumowski zapytany podczas wywiadu w SE o to, czy planuje tegoroczny urlop odpowiedział: - Ja akurat nie planuję. Na razie planuję przeżyć do następnego dnia. Ale wakacje rodzinne już są możliwe. Otworzyliśmy przecież hotele i pensjonaty.

Minister Zdrowia dodatkowo podkreślił podczas tego wywiadu, że mimo iż przyszłość zorganizowanych kolonii i obozów jest niepewna, to można zarezerwować urlop w gronie rodzinnym jest. I to już w lipcu czy sierpniu.

Kiedy otwarcie granic w Polsce? Pandemia koronawirusa spowodowała zamknięcie granic i izolacje narodowe w wielu krajach Europy. Te ograniczenia zostały wprowadzone, aby pandemia nie rozprzestrzeniała się aż tak drastycznie i żeby nie przenosić zakażeń COVID-19 z kraju do kraju. Niektóre z państw Europy wprowadziły również przymusową 14 dniową kwarantannę, która obowiązuje osoby przekraczające ich granice. Oprócz tych obostrzeń wprowadzono również kontrole na granicach państw. Według najnowszych informacji mają one u nas trwać do 12 czerwca.