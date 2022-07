Wakacje 2022 na Pomorzu. Domek i to najlepiej nad polskim morzem. Polscy turyści zmieniają preferencje, ale nadal wybierają Pomorze! RAPORT

Jak podaje Polska Organizacja Turystyczna, aż 71 procent Polaków planowało w tym roku spędzić wakacje w kraju, to jednak bazując na realnych rezerwacjach, polskie hotele i pensjonaty zanotowały spadek o niemal 40 procent jeżeli chodzi o analogiczny okres w roku 2021.

- Pod koniec maja różnica w porównaniu roku 2021 do 2022 wyniosła 21 procent, w połowie czerwca było to już 32 procent - mówi Tomasz Zaniewski, współzałożyciel nocowanie.pl. - Liczba wyszukiwań zakwaterowania na terminy lipcowe jest obecnie o ok. 33 procent mniejsza niż w analogicznym momencie ubiegłego roku, a na sierpniowe aż o ponad 50 procent. Przy rosnących cenach transportu, wyżywienia oraz samych noclegów sporo turystów zapewne zwleka z podjęciem decyzji o wyjeździe lub liczy na znalezienie tańszych ofert w ostatniej chwili. W tej chwili szacujemy, że średni koszt noclegów za osobę jest o co najmniej o kilkanaście procent wyższy niż rok temu. Częstą reakcją na wzrost kosztów wakacji jest również skrócenie planowanego urlopu.