Wakacje 2022 nad morzem. Znieczulica nad morzem podczas akcji ratunkowych. Plażowicze nie przepuszczają ratowników nawet w czasie akcji!

Plażowicze nie przepuszczają ratowników nawet w czasie akcji!

O bulwersującym (łagodnie rzecz mówiąc) zachowaniu niektórych plażowiczów w trakcie ostatniej akcji ratowniczej w Jantarze już pisaliśmy. Przypomnijmy więc tylko, że w trakcie, gdy ratownicy starali się wydobyć z wody czterech tonących uczestników łańcucha życia, część przebywających na plaży osób beztrosko (mimo czerwonej flagi!) wchodziła do wody, prowadząc do niej także małe dzieci, a nawet znajdując się pod wpływem alkoholu.

Niestety, nie był to odosobniony przypadek głupoty, braku wyobraźni i znieczulicy na los drugiego (ginącego!) człowieka. Strażacy, policjanci, ratownicy wodni od lat apelują o to, by plażowicze nie utrudniali akcji ratunkowych — od których przecież bardzo często zależy czyjeś życie.

Apele przesypują się jednak przez uszy turystów jak piasek na plaży, nie powodując żadnej refleksji.