Wakacje nad Bałtykiem 2023 r. MEMY są bezlitosne. Sinice, zimna woda, pełne plaże, ale... kochamy odpoczywać latem nad Bałtykiem | ZDJĘCIA

Urlop nad Bałtykiem - memy mówią prawdę?

Urlopy za granicą z pewnością pozostawią sporo wrażeń, ale czy na pewno będą lepsze niż relaks nad polskim morzem? Tu zdania są podzielone, zwłaszcza, że - gdy dobrze zaplanujemy urlop np. we Władysławowie, to nie zrujnujemy swoich domowych budżetów.

Niewątpliwie wakacje nad Bałtykiem nie należą do tanich, ale przecież dokładnie to samo można powiedzieć o wakacjach w górach .

Dlaczego Polacy śmieją się z wakacji nad Bałtykiem?

Kapryśna pogoda w wakacje. Bałtyk słynie z dość chłodnego klimatu, zwłaszcza w porównaniu z popularnymi miejscami wakacyjnymi na południu Europy. Często zdarza się, że polscy turyści spędzają czas nad Bałtykiem w chłodniejszych warunkach, co może być powodem do żartów i humorystycznych komentarzy.

Lubimy obśmiewać urlopowiczów nad polskim morzem z różnych powodów. Czasami bywa to zazdrość...

W kulturze polskiej istnieją pewne stereotypy związane z wakacjami nad Bałtykiem. Niektórzy mogą uważać, że wyjazd nad Bałtyk jest mniej ekskluzywny lub bardziej przeciętny w porównaniu z wyjazdem za granicę lub do innych popularnych polskich kurortów (m.in. w górach).

Turystyczna infrastruktura nad Bałtykiem nie jest na takim samym poziomie jak w popularniejszych miejscach turystycznych za granicą. Warto jednak zauważyć, że część miejscowości sukcesywnie poprawia ofertę rozrywkową i atrakcje, a także rozwija się. W pamięci zostają jednak wrażenia sprzed lat, co może prowadzić do kpin z wyboru Bałtyku jako destynacji wakacyjnej.

Najśmieszniejsze MEMY o wakacjach nad Bałtykiem

Jak z Trójmiasta dojechać plażę?

Z Gdyni dojedziemy na plaże w Śródmieściu, Orłowie, Babich Dołach, czy sąsiedniej gminie Kosakowo - Rewie, Mechelinkach. Wystarczy wsiąść do odpowiedniego autobusu. Tu wybieramy linie:

Z Gdyni wyjedziemy również autobusami PKS - lub prywatnymi liniami - na plażę we Władysławowie, Chałupach, Jastarni, Juracie i Helu. To połączenia bezpośrednie. Można także skorzystać z pociągów PKP (SKM dojedziemy tylko do Redy).