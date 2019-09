Wakacje we wrześniu i październiku. Które kierunki najchętniej wybierają Polacy?

- Wiele osób nie wyjeżdża latem, bo wtedy są najwyższe ceny. Organizatorzy wycieczek wykorzystują to, że w wakacje podróżują rodziny. Warto też zaznaczyć, że w tym roku latem praktycznie nie było ofert last minute - mówi Marcin Lemańczyk, ekspert rynku turystycznego.

- Ceny są zdecydowanie niższe niż latem, oferta zaś cały czas dość bogata. Niebagatelne znaczenie ma pogoda: w tym roku latem we Włoszech czy Hiszpanii panowały 40-stopniowe upały. To nie był dobry czas na zwiedzanie, a nawet plażowanie. Wielu klientów specjalnie wybiera więc przełom września i października, by ruszyć na wakacje, np. na popularne wycieczki objazdowe - słyszymy w jednym z gdańskich biur podróży.

- To trzy kraje cieszące się niezmienną popularnością z wielu powodów. Wśród nich jest m.in. położenie, gwarantowana pogoda, łatwość dojazdu, a także brak konieczności posiadania paszportu. Do tego dochodzi gastronomia, bogactwo historyczne i bliskość kulturowa. Ze względu na niedużą odległość, spory wybór połączeń lotniczych, a także autokarowych czy samochodowych, dojazd do tych krajów jest relatywnie niedrogi - wyjaśnia Edyta Romanowska, Rainbow.