Wakacyjna praca dla młodych. Jak zrobić to legalnie i bezpiecznie?

Od 15. roku życia można zawrzeć umowę o pracę

W świetle prawa legalne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę jest możliwe od 15. roku życia, pod warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Co może zdziwić, nie jest potrzebna do tego zgoda rodziców czy opiekunów. Młodociani mogą być zatrudnieni do tzw. prac lekkich (piszemy o tym niżej) lub w ramach przyuczenia do zawodu. Taki pracownik płaci też wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne, co wlicza się do stażu pracy oraz wpływa na wysokość przyszłej emerytury.

W roku szkolnym młodociani mogą pracować do 12 godzin tygodniowo, maksymalnie 2 godziny dziennie. W trakcie ferii i wakacji mogą pracować do 35 godzin tygodniowo, maksymalnie 7 godzin dziennie, pod warunkiem jednak, że nie mają już statusu ucznia. Jeśli nadal uczęszczają do szkoły, muszą na ten czas otrzymać wolne.