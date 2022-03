Walczący w Ukrainie z putinowską Rosją dziękują kibicom Lechii Gdańsk za wsparcie techniczne

- Zbieramy na hełmy, wkłady balistyczne do kamizelek kuloodpornych, celowniki do karabinów oraz inny osprzęt. W Kijowie jest wielu naszych rodaków którzy walczą aby za miesiąc rok czy dwa nasze matki córki czy żony nie musiały uciekać do Niemiec czy Szwecji - napisali przedstawiciele wywodzącej się z Gdańska Fundacji im. Sergiusza Piaseckiego.

Pomóc można przekazując darowiznę przelewem bankowym na nr konta: 11 1090 1098 0000 0001 4777 2669 z dopiskiem „Pomoc Ukrainie”.

Poniżej krótki zapis wideo, w którym żołnierze w Ukrainie dziękują za wsparcie.

Wśród celów fundacji są: pomoc Polakom na kresach wschodnich, dbanie o pamięć historyczną Polski, propagowanie wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do sportu oraz do aktywnego stylu życia, czy pomoc dzieciom z rodzin ubogich, patologicznych i dysfunkcyjnych.