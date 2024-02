Walentynki 2024. Kto powinien płacić za randkę. Kolacja walentynkowa może stwarzać sporo problemów

Kto w Polsce obchodzi Walentynki

Samodzielnie przygotowana kolacja na Walentynki

Przez żołądek do serca – potwierdzają wyniki Barometru, według których 28,4 proc. ankietowanych planuje samodzielnie przygotować romantyczną kolację w domu. Zauważalnie częściej są to jednak kobiety niż mężczyźni (odpowiednio: 35,6 proc. vs 21 proc.). Aż 22,6 proc. zaprosi bliską osobę do restauracji lub baru, a 23,5 proc. podaruje swojej walentynce słodycze.

Poza tym: