Walentynkowy wyjazd w 2024. Oto gdzie pary najchętniej wyjeżdżają wspólnie zimą

Przy planowaniu romantycznego wyjazdu w góry warto zwrócić uwagę na zróżnicowane aktywności. Dla miłośników adrenaliny - narty i łyżwy, dla tych preferujących spokój - romantyczne spacery czy nocne kuligi z pochodniami.

Jeśli chcemy uciec od zgiełku i cieszyć się równie majestatycznymi widokami gór co Tatry, warto rozważyć pobyt w Pieninach. W ich sercu leży urokliwa Szczawnica, ciągle nieodkryta przez miliony Polaków. Region ten oferuje kompleksowe zaplecze narciarskie, a także wiele kameralnych tras o różnym stopniu trudności, dostosowanych do umiejętności i preferencji każdej pary.

- Szczawnica jest miejscem, gdzie Polacy coraz chętniej przyjeżdżają i doceniają wypoczynek z dala od zgiełku i co ważne kolejek na stokach. Pieniny, zazwyczaj znane z letnich spływów Dunajcem, zimą przekształcają się w raj dla entuzjastów białego szaleństwa. Jeśli szukamy spokojnego miej-sca, w którym w pełni wykorzystamy swój czas na stokach, są to właśnie Pieniny. - podkreśla Paweł Mroziak, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Szczawnica Park Resort & SPA. - Po dniu pełnym wrażeń czas na relaks. Stworzyliśmy wyjątkowy pakiet dla zakochanych. Romantyczne kolacje przy świecach, a także relaksacyjne masaże w otoczeniu górskiego krajobrazu sprawią, że czas spędzony we dwoje będzie niezapomniany. – dodaje.