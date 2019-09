"Walka i cierpienie" w Muzeum II Wojny Światowej

Więźniarski pasiak uchodzący za należący do św. ojca Maksymiliana Kolbe, ornat bł. ks. Franciszka Rogaczewskiego, nadpalona tora i film adresowany do widzów powyżej 16 roku życia, pokazujący konsekwencje II wojny światowej - to tylko część wystawy "Walka i cierpienie" prezentowanej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Polacy wobec dwóch totalitaryzmów (niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu) podjęli walkę, bijąc się na wszystkich frontach. Polacy też cierpieli od samego początku wojny, a zapowiedzią wojny totalnej było zbombardowanie niewinnego Wielunia - mówił w czasie otwarcia wystawy Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej.