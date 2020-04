Walka z koronawirusem. Jak nosić maseczki ochronne? 10 zasad poprawnego używania maseczek

W czwartek, 16.04.2020 r. w Polsce weszło w życie rozporządzenie, które nakazuje powszechne zakrywanie twarzy w miejscach publicznych. Nowe przepisy nie zmuszają do wykorzystywania w tym celu jedynie maseczek - dopuszczalna jest każda forma zasłaniania nosa i ust, np. w postaci szala, bandany, kominiarki czy apaszki. Nie zmienia to faktu, że najwygodniejszą i prawdopodobnie najbezpieczniejszą formą ochrony przed transmisją wirusa jest użycia maseczki, która stabilnie trzyma się twarzy i nie wymaga notorycznego poprawiania, co może mieć miejsce w przypadku odzieży.