Nowa moneta kolekcjonerska od Mennicy Gdańskiej

Nowa odsłona współpracy Warner Bros. Discovery Consumer Products z Mennicą Gdańską to niepowtarzalna okazja do poszerzenia swojej kolekcji dla numizmatyków i fanów Supermana - jednego z najbardziej legendarnych superbohaterów z uniwersum DC. Moneta została stworzona z najwyższą dbałością o detale i niezwykłą jakość wykonania.

Wysoki relief i numerowany rant nadają nowej monecie w ofercie Mennicy Gdańskiej unikalny charakter, a druk UV i oksydacja ożywiają świat Metropolis. Nakład tego wyjątkowego numizmatu został ograniczony do zaledwie 300 sztuk na cały świat, co czyni go niezwykle cennym. Emitentem jest wyspa Niue, a moneta ze srebra próby 999, o wadze 2 uncji ma wartość nominalną 5 dolarów.

Warner Bros. oraz Mennica Gdańska wprowadzają na rynek kolekcjonerską monetę Superman mat.prasowe