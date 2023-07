Watershow w Gdańsku. Wielkie widowisko dla całej rodziny. Czy warto wybrać się na cyrk na wodzie? [ZDJĘCIA, WIDEO] Redakcja

Watershow to niezwykły cyrk bo... na wodzie. Jest to widowisko jedyne swego rodzaju, podczas którego widzowie mają szansę obejrzeć zdumiewające akrobacje z wykorzystaniem basenu i fontann. Artyści występujący na tej "wodnej scenie" należeli do państwowego cyrku Ukrainy. Co dostajemy podczas półtoragodzinnego show?