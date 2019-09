Wąż pełzał po klatce schodowej w jednej z kamienic w gdańskim Wrzeszczu. Interweniowali strażnicy miejscy

- Gad miał około metr długości. Wyglądem przypominał węża koralowego, który jest jadowity. Jednemu z mieszkańców udało się złapać go do kartonu – mówi młodszy inspektor Krzysztof Schuetz. - Szybko zakleiłem pudełko, tak aby gad się z niego nie wydostał i nikogo nie ukąsił. Za pośrednictwem Stanowiska Kierowania wezwaliśmy na miejsce miejskiego łowczego – dodaje.

Wąż trafił do lekarza weterynarii, który na zlecenie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku zajmuje się zwierzętami egzotycznymi. Okazało się, że to lancetogłów mleczny zwany też wężem królewskim. Jest niegroźny dla człowieka. Aby odstraszyć drapieżniki, do złudzenia przypomina jadowitego koralowca.