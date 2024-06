Wędrówka w Gruzji. Piękne widoki. Szlak z Mestii do jeziorek Koruldi pod Uszbą (2 700 m n.p.m)

W Gruzji jest całkiem sporo kaukaskich pieszych szlaków z pięknymi górskimi panoramami. Jednym z nich jest szlak z Mestii (Swanetia) do jeziorek Koruldi pod Uszbą. Wchodzimy na około 2 700 m n.p.m. Są dwa dojścia: bardziej strome, ale krótsze o kilka kilometrów oraz drogą szutrową. Jest także opcja częściowego dojazdu samochodem terenowym.

Start trekkingu to Mestia, czyli stolica górskiej Swanetii. Jeśli wybierzemy krętą i czasami błotnistą drogę szutrową, to zaczynamy kawałek za Mestią, idąc wzdłuż rzeki, a następnie skręcając w lewo w górę w stronę cerkwi. Jeśli zdecydujemy się na bardziej wymagający wariant, to wtedy startujemy w samej Mestii przechodząc obok muzeum rodu Chergiani (są oznaczenia). Zobacz też:

Przewyższenia tego szlaku to 1500 metrów, a więc całkiem sporo. Do przejścia mamy 16-20 kilometrów. Najbardziej monotonny, nudny odcinek możemy pokonać samochodem terenowym, najlepiej do punktu widokowego (z krzyżem) na Mestię. W ten sposób zyskujemy kilka godzin, no i zmniejszamy przewyższenie do około 600 metrów. Kierowcy są do wynajęcia w centrum wsi (poczekają na nas, jeśli się tak umówimy). Koszt to około 70 zł od osoby.

Z punktu widokowego rozpościera się panorama na Mestię. Idziemy w górę, mijając po lewej i prawej stronie kilka chat, które zapewne służą pasterzom. Cały czas mamy przez sobą i za sobą piękne widoki na zielone przełęcze i ośnieżone wysokie kaukaskie szczyty. Zjawiskowo na ich tle wyglądają pasące się konie. Gdzieś na wysokości 2 200 m n.p.m. jest gruziński hotelik i kawiarnia. Do wyboru: kawa, herbata, piwo, wino, cola, inne napoje oraz gruziński samogon, czyli chacha. Zobacz także:

Idąc dalej i wyżej szeroką ścieżką, a w zasadzie drogą, mamy jeszcze piękniejsze panoramy i całkiem sporo zalegającego śniegu. Jest już też chłodniej. Same jeziorka na wysokości około 2 700 m n.p.m. to raczej bajorka. Nie one są jednak celem tej trasy. To raczej punkt odniesienia. Wracamy tą samą drogą.

Dojście bardzo spokojnym tempem od krzyża do jeziorek i z powrotem zajmie do 4 godzin. Zobaczcie zdjęcia z wędrówki: