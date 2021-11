Weekend przed Wszystkich Świętych zbiera żniwo na trójmiejskich drogach. Gdzie obecnie są utrudnienia?

Drogi Trójmiasta od rana z problemami, liczba wypadków rośnie

Nie najlepiej zaczął się ten weekend dla trójmiejskich kierowców. Od rana docierają do nas pechowe informacje o kolejnych stłuczkach, wypadkach i kolizjach. Szczęścia nie mają kierowcy w Gdyni, gdzie od rana, co kilka godzin, dochodzi do jakiegoś zdarzenia drogowego. Jak informują służby do wypadków w Gdyni doszło m.in. na ul. Janka Wiśniewskiego w kierunku Obłuża - zderzenie dwóch pojazdów, na alei Zwycięstwa - również zderzyły się dwa pojazdy, przez chwilę zablokowana była także Obwodnica Trójmiasta przy zjeździe na Chwarzno-Wiczlino - ponownie z powodu wypadku. Policyjnym pościgiem zakończyła się również ucieczka pewnego gdańszczanina przed służbami, ostatecznie został on zatrzymany na obwodnicy. Problemy tworzą się też na ul. Malczewskiego w Sopocie, gdzie uruchomiono buspas, a droga dla samochodów jest jednokierunkowa, jednak przez niepoprawne parkowanie niektóre autobusy zwyczajnie nie mieszczą się w pasie drogowym.