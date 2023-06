Weekend w Kłodzku i Kotlinie Kłodzkiej. Te zdjęcia przekonają Cię do wycieczki! 50 niezwykłych fotografii gór, zabytków i atrakcji regionu

Ziemia Kłodzka to idealny kierunek na weekendową wycieczkę albo nawet cały urlop lub wakacje. Przedstawiamy galerię pięknych zdjęć, ukazujących cuda przyrody, zabytki i atrakcje regionu. Niezwykłe fotografie na pewno zachęcą Was do wybrania się tego lata do Kłodzka i okolic.

Fotokrajobrazy Jarosław Sobański, za zgodą. Widok z Trójmorskiego Wierchu