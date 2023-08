Weekend z adrenaliną: 15 ekstremalnych atrakcji w Polsce. Skok Toma Cruise’a, ludzka proca, nocleg nad przepaścią i wiele innych

Ekstremalny weekend dla każdego

W Polsce nie brak atrakcji, które dostarczają niezapomnianych przeżyć. Szukacie czegoś na weekend, urlop czy wakacje, co sprawi, że serce zabije wam mocniej, a żyły napełni adrenalina? Mamy dla was 15 propozycji ekstremalnych atrakcji i zabaw na ziemi, w wodzie i powietrzu. Sprawdźcie, czy wystarczy Wam odwagi, by ich spróbować! Piotr Hukalo / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne

Bez obaw. Ekstremalne atrakcje to nie ekstremalne sporty. By skorzystać z atrakcji na naszej liście, nie musicie przechodzić skomplikowanych szkoleń i gromadzić przez lata doświadczenie, by wreszcie osiągnąć cel.

Wybrane przez nas atrakcje są dostępne od ręki każdemu śmiałkowi. W cenę biletu wliczony jest sprzęt zabezpieczający i instruktaż. Turysta musi tylko chcieć przeżyć coś, czego długo nie zapomni.