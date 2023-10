Weekend z potencjalną wichurą. Najsilniej ma wiać nad samym morzem

Dzisiejszy dzień, piątek 13 października, będzie najpogodniejszy z całego weekendu. Przez cały weekend może wiać – z przerwami - najsilniej nad samym morzem. Będzie też padać.

Za aurę w najbliższy weekend odpowiadać będzie niż znad Morza Norweskiego. Przyniesie on masy powietrza polarno-morskiego. Prognozy przewidują podmuchy wiatru, okresowo mogą być silne – zwłaszcza nad samym morzem.

Piątek – 13 października. Prognoza pogody

W ciągu najbliższych trzech dni to właśnie piątek może przynieść najprzyjemniejszą temperaturę, w zakresie od 16 do 18 st. C. Przyniesie je masa ciepłego powietrza równikowego. Prognozy przewidują cały dzień zachmurzenie z przejaśnieniami.

Opady deszczu spodziewane są w godzinach popołudniowych. W drugiej połowie dnia, wieczorem i nocą rozpędzi się wiatr z kierunku południowego i południowo-zachodniego. Najsilniej wiać będzie nad morzem – do 65 km/h.

Sobota – 14 października. Prognoza pogody

- Polska będzie wciąż w zasięgu niżu znad Szwecji. Z zachodu na wschód kraju będzie się przemieszczał front chłodny, za którym napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie – przewiduje prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Sobota, 14 października, upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu, w strefie nadmorskiej możliwe burze. Wysokość opadów, zwłaszcza na wybrzeżu, do 10 mm. Najcieplej, bo aż 19 st. C będzie na krańcach południowych i zachodnich województwa. Najchłodniej będzie nad morzem – prognozy przewidują 14 st. C. Nadal będzie wietrznie. - Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, nad morzem okresami silny, około 45 km/h i w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni - czytamy w prognozie IMGW.

Niedziela – 15 października. Prognoza pogody

- Polska północna znajdzie się na skraju niżu znad Finlandii, południowa – w zasięgu klina wyżu znad Irlandii. Napłynie chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie nieznacznie wzrastać – prognozuje IMGW sytuację na ostatni dzień weekendu.

W niedzielę 15 października zachmurzenie będzie duże, występować będą przelotne opady deszczu.

Ochłodzi się - temperatura maksymalna będzie osiągała wartości od 8 st. C do 11 st. C.

Nadal będzie wiało - wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h. Znów najsilniejsze podmuchy wystąpią nad morzem - od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 85 km/h. Wiać będzie z zachodu.