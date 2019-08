Weekendowe utrudnienia na drogach w regionie!

Dla wyjeżdżających albo przyjeżdżających w najbliższych dniach do Gdańska nocą od strony ul. Kartuskiej ważną informacją są prace na jej skrzyżowaniu z ul. Jabłoniową. Każdej nocy do tej z 5 na 6 sierpnia w godzinach od 21 do 5 rano będą tu prowadzone prace związane z budową infrastruktury trasy Nowej Bulońskiej Północnej. W miejscu robót obowiązywać będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Drogowcy zaznaczają, że z uwagi na warunki atmosferyczne czas realizacji prac może ulec przesunięciu.

Powiat malborski

Niezmiennie, od stycznia, dla ruchu „zewnętrznego” obowiązuje zakaz jazdy drogą wojewódzką 515 od Malborka do miejscowości Grzymała (gm. Stary Targ, pow. sztumski). Trwa przebudowa tego odcinka. Inwestycja jest tak prowadzona, by z drogi mogli korzystać mieszkańcy, rolnicy i przedsiębiorcy z wsi położonych przy „515”. Kursują też autobusy lokalnych firm przewozowych. Natomiast wszyscy pozostali, którzy chcą się dostać w kierunku Dzierzgonia i dalej do Iławy, muszą jechać objazdem przez Sztum (to oficjalnie wyznaczona trasa zastępcza) lub przez Stare Pole.

W samym Malborku kierowcy nadal nie mogą korzystać z całej ulicy Słowackiego, która jest przebudowywana od niespełna roku. Obecnie zamknięta dla ruchu jest jej część na wysokości kościoła Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Nie wjedzie się więc tutaj z ulicy Żeromskiego.

Chojnice/Człuchów

Jeszcze przez kilka dni mają potrwać utrudnienia w centrum Chojnic. Nieprzejezdna jest część Ronda Solidarności w centrum miasta. Nie można przejechać też ulicą Sukienników, główną drogą prowadzącą przez Chojnice. Nieprzejezdna jest też ul. Towarowa. W Człuchowie nieprzejezdne jest rondo przy ulicy Zamkowej (skrzyżowanie z Garbarską).

Powiat pucki

Omijajmy Łebcz i centralne skrzyżowanie we wsi (to alternatywny dojazd do m.in. Jastrzębiej Góry i Karwi lub Władysławowa, dzięki któremu ominiemy część DW 216), bo trwa jego przebudowa. Niebawem pojawi się tu sygnalizacja świetlna, która ma wydatnie poprawić bezpieczeństwo na tym dość prostym, ale sprawiającym turystom sporo problemów przecięciu dróg w gminie Puck.

Powiat sztumski

Na drodze krajowej nr 55 w miejscowości Koniecwałd nieczynne są rogatki przejazdu kolejowego, trzeba się stosować do znaku „Stop”. W miejscowościach Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń na DW 515 występuje zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu, spowodowane złym stanem wiaduktów nad dawną linią kolejową.

Powiat kartuski

W związku z kolejnymi etapami przy budowie ul. Tuchomskiej w Baninie, fragment tej drogi w dniach 5-30 sierpnia może być całkowicie nieprzejezdny. Władze gminy Żukowo sugerują wobec tego objazdy: do DK 20 - ulicą Graniczną w Tuchomiu, do ul Borowieckiej - ul. Szafirową w Tuchomiu, a następnie odcinkiem leśnym ul. Borowieckiej. Jak było zapowiadane już wcześniej, prace budowlane zgodnie z umową mają zakończyć się do końca września br., jednak według deklaracji wykonawcy droga powinna być przejezdna już na początku września.