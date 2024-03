Weekendowy Festiwal Azjatycki w Gdańsku! Potrawy, słodycze i japońskie noże Andrzej Kowalski

W Gdańsku w Polsat Plus Arenie trwa właśnie Festiwal Azjatycki. Podczas wydarzenia można nie tylko spróbować oryginalnych potraw azjatyckiej kuchni, ale też zapoznać się ze smakołykami, gadżetami i... japońskimi nożami. Co skrywa w sobie Festiwal Azjatycki i do kiedy można wybrać się, by doznać egzotycznych wrażeń?