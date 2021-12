Wegańskie Boże Narodzenie. Co ugotować na święta? Potrawy wigilijne 2021 Maja Czech

Boże Narodzenie to takie święta, które kojarzą się nam z suto zastawionym stołem. Choć wigilijne dania są zazwyczaj postne, w pozostałe dni królują mięsiwa. Mimo to, wśród tradycyjnych przepisów znajdzie się sporo potraw wegetariańskich. A co z tradycyjnym śledzikiem i świątecznym sernikiem? Weganie wbrew pozorom również mogą się nimi cieszyć.