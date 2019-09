Wernisaż wystawy "Tylko Zepsute Zegary Pokazują Dokładny Czas" w GGM

Słowa uznania dla wkładu galerii w rozwój miasta przekazała w liście Aleksandra Dulkiewicz. Prezydent zwróciła uwagę na to, jak dużym wyzwaniem jest tworzenie od podstaw i jak mozolną pracę wykonała galeria, by przybliżyć gdańszczanom różne obszary sztuki, jak na przykład performans.

-Z jednej strony jubileusz to powody do chwalenia. Z drugiej wydaje się, że to trochę mało - powiedział dyrektor Gdańskiej Galerii Miejskiej.

Kurator przyznał jednak, że pomysł ten okazał się być dużo trudniejszy do zrealizowania niż zakładał początkowo. Okazuje się bowiem, że właściwie nie istnieje artysta, który nie odnosiłby się w swojej twórczości do pojęcia czasu. Stąd też wystawa to subiektywny wybór prac najważniejszych zdaniem samego kuratora.

Po zakończeniu części oficjalnej na gości czekał performans, przygotowany przez Janusza Bałdygę. Swoje dzieło, czarny, drewniany krzyż, złożył on w niestabilny sześcian, który następnie podtrzymywał siłą swoich mięśni. Po blisko godzinie pozwolił on, by konstrukcja powróciła do swego pierwotnego kształtu.

Łącznie na wystawie zaprezentowano prace 22 artystów, zarówno polskich jak i zagranicznych. Są to dzieła z różnych obszarów sztuki - obejrzeć można zarówno wykonany na plastiku Wieczny Kalendarz Dana Reisingera, kolaż fotograficzny 20 Portretów Dziewuszek Jagody Przybylak, jak i instalację artystyczną przedstawiającą plastikowy stół ogrodowy, oblany trzydziestoma litrami stearyny, autorstwa Agaty Kleczkowskiej.

Wiele z prac zostało zaprezentowanych w Gdańsku, a nawet w Polsce, po raz pierwszy, a niektóre z nich przygotowane zostały specjalnie na tę wystawę.

Wystawę obejrzeć będzie można przez blisko dwa miesiące, od soboty 14 września do niedzieli 10 listopada 2019 r. Każdy odwiedzający będzie mógł pobrać bezpłatną książkę, w której dokładnie opisane zostały wszystkie elementy wystawy oraz ich autorzy.