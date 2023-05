Westerplatte kryje ważne ślady. W poszukiwaniu żołnierskich losów

- Bardzo ciekawie zapowiadają się prace zmierzające do odsłonięcia reliktów Willi Oficerskiej i przylegającej do niej Wartowni nr 3 - mówi Filip Kuczma. - Zakładamy odkrycie tego obiektu, obecnie zasypanego. Trzeba zaznaczyć, że w Wartowni nr 3 zginął jeden z pierwszych obrońców Westerplatte - strz. Konstanty Jezierski (otrzymał postrzał w głowę we wnętrzu wartowni. Jego ciało koledzy wynieśli i prowizorycznie pochowali - red). Przekazy mówią, że żołnierz ten mocno krwawił, że zwłoki leżały w kałuży krwi. W odkrytej Wartowni będziemy szukać, za pomocą specjalnych lamp, śladów biologicznych tego żołnierza. Jeśli udałoby się je odnaleźć, udokumentować, byłby to bardzo istotny rezultat badań. Mamy również nadzieję, że po odnalezieniu śladów biologicznych udałoby się z nich pobrać próbkę DNA. Przypuszczamy bowiem, że szczątki jednego z żołnierzy, odnalezionych w roku 2019, do dzisiaj niezidentyfikowane z powodu braku porównawczego materiału genetycznego, mogą być szczątkami właśnie strz. Konstantego Jezierskiego