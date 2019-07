Węże boa na kempingu w Gdańsku Stogach. Gady zostały odłowione i przewiezione do ośrodka dla zwierząt w Redzie [zdjęcia]

W poniedziałek, 29 lipca, ok. godz. 20 na terenie kempingu na gdańskich Stogach w jednym z namiotów znaleziono dwa węże. Spanikowana wczasowiczka z Czech, która przyłapała u siebie tych nietypowych lokatorów, powiadomiła straż miejską, policję i strażaków. Na miejscu zjawił się też weterynarz.

Okazało się, że były to boa dusiciele. Jeden miał blisko pół metra długości, drugi zaś aż 2. Węże zostały odłowione i przewiezione do Redy do ośrodka dla zwierząt.

Policjanci rozmawiali na miejscu z wczasowiczami z kempingu, dzięki czemu udało się ustalić świadków i właściciela gadów.

Jest nim turysta z Łodzi, który jeszcze dzisiaj zostanie przesłuchany. Nie wiadomo jednak, czy i jakie zarzuty otrzyma. Zależy to od tego, czy węże uciekły same, czy też zostały uwolnione.