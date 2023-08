Wicemistrzostwo Europy polskich żeglarzy. Medale trafią do Gdańska i Chojnic

- Klasa Optimist to najmniejsza monotypowa międzynarodowa klasa jachtów przeznaczona dla dzieci i młodzieży do 15 lat. To właśnie od niej najmłodsi adepci żeglarstwa na całym świecie zaczynają swoją przygodę z tym sportem. Dość powiedzieć, że zdecydowana większość medalistów Igrzysk Olimpijskich w żeglarstwie zaczynała od żeglowania na Optimiście - informuje Jakub Jakubowski z Polskiego Związku Żeglarskiego. - Nic zatem dziwnego, że Optimist to jedna z najpopularniejszych klas regatowych na świecie, aktualnie zarejestrowanych na całym świecie jest około 200 000 łódek. To też jedyna żeglarska klasa na świecie, w której mistrzostwa świata i Europy rozgrywane są nie tylko indywidualnie, ale też drużynowo.