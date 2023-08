Wicewojewoda pomorski Aleksander Jankowski apeluje o bezpłatną komunikację miejską dla działaczy opozycji antykomunistycznej

- Jeżeli założymy, że osoby do tego uprawnione będą korzystały z darmowych przejazdów komunikacją miejską w Gdańsku co najmniej dwa razy dziennie, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, co jest statystycznie nieprawdopodobne, to koszt dla budżetu miasta Gdańska wyniósłby około 240 tys. zł rocznie. Miasto Gdańsk potrafi wydać setki tys. złotych na organizację kartonowych rydwanów czy na koszące trawnik owce, a nie na osoby, którym zawdzięczają wolność i swoje obecne stanowiska. To działacze „Solidarności” kładli na szali swoje życie i zdrowie, żeby samorząd mógł powstać. Skierowałem apel do pani prezydent Gdańska, aby samorząd dokonał tego szczytnego czynu. Ludzi z tego typu statusem, którzy są przed 70 rokiem życia jest około 680 na całym Pomorzu. To osoby, które w tamtym okresie nie zawahały się i walczyły o naszą wolność. Zasługują na to, żeby chociaż w ten symboliczny sposób uhonorować ich walkę - zaznaczał wicewojewoda.