Wicewojewoda przekazał listę podmiotów sprowadzających zboże z Ukrainy

Wicewojewoda Aleksander Jankowski porównał tę sytuację do "karuzeli VAT-owskiej" przy okazji rzepaku sprzed wielu lat. Podkreślił, że jest podejrzenie, że takie działania mają miejsce tym razem ze zbożem.

- Po co oni sprowadzają to zboże, po co trzymają je w własnych magazynach? Jeżeli sąsiad, który ma mniej więcej kilkadziesiąt hektarów, nie będzie miał co zrobić ze swoim zbiorem, to będzie musiał zakończyć swoją działalność - tłumaczył Jankowski. - Chcą swoich mniejszych sąsiadów "dodusić", wykorzystując ciężką sytuację międzynarodową. Dlatego w dniu wczorajszym złożyłem zawiadomienie do prokuratury krajowej (...) wskazując nie tylko kilka podmiotów, ale całość, które uważamy, że stosują taki proceder - oznajmił.