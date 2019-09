Wichura na Pomorzu. Ostrzeżenie IMGW przed silnym wiatrem 15.09.2019!

Prognoza pogody na niedzielę, 15 września

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotny deszcz. Temperatura minimalna od 8°C do 10°C, nad morzem około 14°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem dość silny w porywach do 80 km/h, zachodni.

Silny wiatr na Pomorzu 15/16.09.2019

Na godz. 13 ostrzeżenie obowiązuje dla powiatów: puckiego, lęborskiego, wejherowskiego oraz słupskiego i m. Słupsk.

Ostrzeżenia meteorologiczne o silnym wietrze: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu. Prawdopodobieństwo: 80 proc. Czas obowiązywania ostrzeżenia: od godz. 20 w niedzielę (15.09.2019) do godz. 9 w poniedziałek (16.09.2019)

Prognoza pogody na poniedziałek, 16 września

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 14°C do 16°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem okresami dość silny w porywach do 70 km/h, początkowo do 80 km/h, zachodni.