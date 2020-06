Więcej połączeń SKM od 1 lipca. Wrócą pociągi nocne! Częściej pojedziemy w dni powszednie, nawet co 10 minut!

Urząd Marszałkowski w Gdańsku zapowiada zwiększenie częstotliwości kursowania składów Szybkiej Kolei Miejskiej. Zmiany mają obowiązywać od 1 lipca 2020 r. W dni powszednie pociągi pomiędzy Gdańskiem a Gdynią pojadą nawet co 10 minut. Częstsze kursy będą również w weekendy.

Zmiany w rozkładzie jazdy to odpowiedź samorządu województwa pomorskiego na zwiększoną frekwencję w pociągach na terenie trójmiejskiej aglomeracji. Zmiany w rozkładzie jazdy wejdą w życie 1 lipca 2020 r. SKM pojedzie częściej Gospodarka coraz bardziej się odmraża, do miejsc pracy wróciła już większość pracujących zdalnie. Do tego rozpoczyna się letni sezon turystyczny i do Trójmiasta licznie przyjeżdżają turyści. To wszystko wpływa na to, że z pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej kursujących pomiędzy Gdańskiem a Gdynią i Wejherowem korzysta coraz więcej pasażerów.

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podróżnych zwiększamy częstotliwość kursowania pociągów. Można powiedzieć, że praktycznie przywracamy rozkład sprzed ograniczeń związanych z pandemią – mówi Eugeniusz Manikowski, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury UMWP. – Więcej pociągów to zarówno możliwość zachowania niezbędnego społecznego dystansu, ale również wygodniejsza podróż – dodaje. Co ważne, dzięki zmianom w rozkładzie, na stacji Gdańsk Wrzeszcz, która jest ważnym węzłem linii SKM będzie łatwiej się przesiadać do pociągów w kierunku Kościerzyny i Kartuz.

Zmiany w rozkładzie jazdy Najważniejszą zmianą będzie uruchomienie dodatkowych 65 pociągów w dni powszednie. – Oznacza to, że pomiędzy Gdańskiem a Gdynią praktycznie przez cały dzień pociągi będą kursować nie rzadziej, niż co 10 min – wyjaśnia dyrektor UMWP. Na odcinku z Gdyni do Wejherowa pociągi pojadą co 20 minut. – Zwiększamy także liczbę składów w weekendy. Np. w soboty pociągi pojadą nie rzadziej, niż co 15 minut a w niedziele nie rzadziej, niż co 30 minut – informuje Manikowski.

Do wakacyjnego rozkład jazdywraca oferta nocnych przejazdów. Składy z Gdyni do Gdańska będą kursować przez całą noc, co godzinę.

Szczegółowy rozkład jazdy, obowiązujący od 1 lipca 2020 r. zostanie opublikowany na stronie Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. To jednak nie jedyne zmiany na kolei, jakie na lato przygotował pomorski samorząd. – Już teraz mogę zapowiedzieć, że od 27 czerwca uruchamiamy wakacyjne pociągi z Gdyni do Ustki. A co ważne, pociągi skończą bieg na przystanku Ustka Uroczysko, z którego na plażę zachodnią jest kilkaset metrów – zapowiada dyrektor Manikowski. - Szczegółowe informacje o połączeniu oraz rozkład jazdy podamy już wkrótce.

