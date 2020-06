Więcej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów. Zmiany w organizacji ruchu na ulicach Gdańska od czwartku 11.06.2020

O tym, że epidemia koronawirusa miała wpływ na decyzje komunikacyjne mieszkańców Gdańska, świadczą dane, mówiące o spadku natężenia ruchu na ulicach miasta. Badania, które Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przeprowadził na jednej z głównych arterii Gdańska – al. Grunwaldzkiej , uwidaczniają dużo mniejszy ruch pojazdów w marcu, kwietniu oraz maju tego roku w porównaniu do czasów sprzed epidemii. Natężenie ruchu spadło tam średnio o ok. 35-40 proc., a w pojedynczych dniach nawet o ponad połowę. W czerwcu natężenie ruchu także było mniejsze o kilka procent niż w analogicznym czasie rok temu.

Doświadczenia ostatnich tygodni pokazują, że pandemia może zmienić charakter codziennych wyborów gdańszczan w kontekście poruszania się po mieście także w dłuższej perspektywie, nawet mimo stopniowego likwidowania rządowych obostrzeń. W drodze do pracy czy po zakupy nadal spora część mieszkańców wybiera rower czy decyduje się na pójście pieszo. Dlatego z myślą o rowerzystach i pieszych w niektórych miejscach Gdańska pilotażowo zmieni się organizacja ruchu. Zmiany pozwolą na zwiększenie przestrzeni do poruszania się dla tych uczestników ruchu, a tym samym umożliwią zachowanie zalecanego dystansu społecznego. Zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez rady dzielnic , na których terenie zostaną wprowadzone.

Od 11.06.2020 w Oliwie i we Wrzeszczu zawężona do dwóch pasów ruchu zostanie al. Grunwaldzka

Pierwsze zmiany dotyczą dwóch odcinków al. Grunwaldzkiej – w Oliwie między ulicami Kaprów i Derdowskiego oraz we Wrzeszczu między ulicami Klonową i Dmowskiego. Obecnie pojazdy parkują tam na chodniku. 11 czerwca chodnik w całej szerokości zostanie "uwolniony" dla pieszych i rowerzystów. Miejsca postojowe zostaną zlokalizowane na prawym pasie al. Grunwaldzkiej w Oliwie, a we Wrzeszczu na wyłożonym kostką brukową pasie manewrowym. Zmiany te pilotażowo obowiązywać będą do końca wakacji. Jeśli rozwiązanie się sprawdzi, tj. utrzymana zostanie płynność ruchu, zmiany zostaną utrzymane i pojawią się kolejne.