Więcej wypadków, rannych i ofiar śmiertelnych przy znaczącym spadku kolizji. Pomorska policja przedstawiła dane dotyczące majówki

W tym roku w ramach majówki policjanci prowadzili działania od 30 kwietnia do 3 maja. Oznacza to, tegoroczna majówka była krótsza o jeden dzień od ubiegłorocznego świetowania. Niestety nie przełożyło się to na niższą liczbę wypadków.

- Na naszych, pomorskich drogach odnotowaliśmy 13 wypadków drogowych, a 16 osób było rannych. W wyniku wypadków śmierć poniosły cztery osoby - powiedziała Joanna Skręt z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku.

Na Pomorzu łącznie doszło do trzech śmiertelnych wypadków. Dwie osoby zginęły w wyniku zdarzenia na autorstradzie A1 w okolicach Tczewa, a jedna poniosła śmierć pod kołami tramwaju w Gdańsku. Zmarł również mężczyzna, który stracił panowanie nad kierownicą podczas ucieczki przed funkcjonariuszami. Pościg miał miejsce w powiecie gdańskim.

To oznacza, że tegoroczna majówka nie była bezpieczniejsza. W ubiegłym roku pomorska policja odnotowała 14 wypadków, w wyniku których ucierpiało 14 osób, a dwie zmarły.