Więcej zakażonych wirusem HIV na Pomorzu w porównaniu z ubiegłym rokiem. Gdzie szukać wsparcia?

Pacjenci mogą również skorzystać z pomocy psychologicznej fundacji, jednak jak wynika z doświadczenia pracowników, osoby, które otrzymały pozytywny wynik testu, raczej już nie wracają.

Warto podkreślić, że niezależnie od punktów profilaktyki, fundacja organizuje również gabinet konsultacyjny, który znajduje się przy ul. Wita Stwosza 73 w Gdańsku. W placówce są prowadzone dyżury psychologiczne oraz terapie grupowe dla nosicieli.

Obecnie osoby zakażone wirusem HIV, jeżeli wdrożyły leczenie i przestrzegają zaleceń lekarskich, to dożywają naturalnej śmierci. Problemem jest jednak świadomość potrzeby profilaktyki i wykonywania testów na obecność wirusa.

Wczesne wykrycie zakażenia i włączenie nowoczesnej, bezpiecznej, skutecznej i przyjaznej pacjentowi terapii stanowi zatem podstawę profilaktyki - przyznaje dr hab. Tomasz Smiatacz. - Dziś dysponujemy dowodami naukowymi na to, że uzyskanie w trakcie leczenia nieoznaczalnej ilości kopii wirusa HIV we krwi redukuje ryzyko zakażenia partnerów seksualnych praktycznie do zera. Taką skuteczność można uzyskać jedynie regularnie stosując leki antyretrowirusowe, a żeby je wdrożyć, konieczne jest samo wykrycie zakażenia, stąd nasza rada: zbadaj się w kierunku HIV. To nie boli, ani fizycznie, ani emocjonalnie